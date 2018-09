Ladispoli, nuovi sensi di marcia nelle strade accanto al lungomare

A Ladispoli lunedì 3 settembre inizieranno gli interventi per introdurre la nuova circolazione nella zona di via del Mare. «I nuovi sensi di marcia - informa il Comune - entreranno in vigore tra l'8 e l'11 settembre, la data sarà

tempestivamente comunicata». «Dopo la rimozione della rotatoria in via Odescalchi - afferma l'assessore alla mobilità Amelia Mollica Graziano - di concerto con il comando della polizia locale abbiamo deciso di modificare la circolazione nella zona di via del Mare e strade limitrofe per decongestionare il traffico, così come chiesto anche dai cittadini. Nel dettaglio, sarà cambiato il senso di marcia in via del Mare, saranno installati i cartelli di

divieto di transito sulla stessa via all'angolo con Via Odescalchi, angolo Via Duca degli Abruzzi e angolo Via Lazio. In Via Lazio, all'intersezione con via del Mare sarà apposto il cartello indicante il divieto di svolta a

destra. In Via del Lavatore sarà istituito il senso unico di marcia da Nord a Sud fino all'intersezione con Via Spoleto, dove saranno installati i cartelli indicanti l'obbligo di svolta a sinistra nonché la segnaletica orizzontale al fine di formare l'isola spartitraffico». «Ci scusiamo con i cittadini - conclude l'assessore - per i disagi provocati da questi lavori. Poi la circolazione sarà ottimizzata e resa più fluida».

