La vita dei cittadini vale più della pax sindacale

Immagini come di un attentato, la facciata intera del palazzo in via del Tritone annerita e bruciacchiata dalle altissime fiamme e dal fumo tossico sprigionatisi dell’autobus della linea 63.



Un autobus andato a fuoco nel pieno centro della Capitale, in via del Tritone. L’ennesimo falò di una troppo lunga serie, nel recente passato della più disastrata e inefficiente azienda italiana di trasporto pubblico locale, l’Atac appunto. Ovviamente la cosa fa meno notizia quando avviene in fondo alla via Cassia o all’Anagnina o nelle periferie, ma l’elenco ormai delle vetture incendiate è così lungo che inizia a insospettire anche la magistratura.E ora le terrificanti fiamme nel pieno centro della Capitale faranno il giro del mondo. Confermando che ormai per Atac non è più solo un problema di migliaia di corse perse, ma di far correre ai suoi passeggeri il rischio di perdere la vita.



Da anni abbiamo scritto che i numeri della gestione Atac imponevano discontinuità sostanziali. Dal 2009 al 2016, l’azienda ha bruciato quasi 7 miliardi di euro, oltre 5 miliardi di contributi pubblici e 1,4 miliardi di perdite nette. I 700 milioni ci costi annui vengono ancor oggi destinati per un’implausibile 49% a pagare il personale, solo il 4% in carburante, il 29% in altri costi, e il 19% in ammortamenti e svalutazioni. L’età media dei bus in esercizio dell’azienda era di 9 anni e 5 mesi nel 2014, di 10 anni e 1 mese nel 2015, di 11 anni e 7 mesi nel 2016. La mancata manutenzione per penuria finanziaria è all’origine non solo dell’altissima percentuale di vetture incidentate e ferme in deposito. Genera altresì un patologico gap crescente tra servizi realmente offerti rispetto a quelli a cui l’Atac sarebbe tenuto, per rispettare la convenzione in corso con il Campidoglio. Nel secondo semestre 2017 il mancato servizio rispetto allo standard pattuito è giunto al -23,8% in meno delle corse previste per la metro, e al -18,1% in meno di quelle previste per i bus. Sono cifre ufficiali aziendali.



E’ una condizione figlia di anni e anni di gestione completamente e irrealmente disallineata dai fondamentali dell’equilibrio di bilancio e della qualità del servizio. Ma una volta ereditato questo disastro, la giunta Raggi della discontinuità non ne ha voluto sapere. L’ex assessore alle partecipate pubbliche Colombani continua a ripeterlo giustamente, che l’Atac non c e la poteva e non ce la può fare da sola. Esattamente come lo aveva detto Bruno Rota, il capozienda costretto a gettare la spugna. La giunta Raggi si è ridotta tardi e male a inoltrare domanda per il concordato in continuità, lo scorso fine anno. Ma il piano industriale e finanziario per Atac che ha presentato in Tribunale per l’ammissione alla separazione tra rientro dilazionato del debito e gestione della società sono stati respinti in quanto non credibili. Vedremo come il Tribunale giudicherà le modifiche che il Campidoglio gli ha inoltrato: ma certo è che non è credibile sgravare il debito di Ata ponendolo per centinaia di milioni a carico del già disastrato bilancio del Campidoglio e di altre municipalizzate. Nel frattempo il ministero delle Infrastrutture ha chiesto l’immediata reintegra della fideiussione necessaria a garantire la stessa continuità del servizio.



E in più la giunta Raggi ha protratto la concessione del servizio di tpl in house all’Atac stessa, e ha rinviato all’autunno il referendum previsto per giugno sulla necessità di affidare il servizio tramite gare di evidenza pubblica.

In breve la giunta ha scelto un patto con i sindacati e sindacatini dell’azienda, rispetto a un quadro credibile di impegni per garantire la qualità del servizio. E ora nel frattempo non siamo più solo ai milioni di ore di ritaro dei romani al proprio posto di lavoro perché saltano le corse all’Atac, ma al rischio che scappi il morto e che qualcuno bruci vivo.



Di alternative ce n’erano diverse, le abbiamo descritte tante volte. Preservare l’occupazione dei dipendenti Atac non significa doverla porre in contrapposizione a un servizio di trasporto per la Capitale di standard europeo. Basta iniziare a porre a gara quel 20% di servizio che oggi Atac non è in grado di offrire, con obbligo esistente per legge che parte del personale Atac venga preso in carica da chi la gara la vince. Per poi procedere negli anni a lotti successivi di gare per il totale dell’attuale servizio che Atac dovrebbe garantire.

Nel frattempo, preservando un’Atac da unire all’Agenzia dei trasporti della Capitale, come unico regolatore dell’intera mobilità di Roma Capitale: la proposta più recente e organica l’ha avanzata due settimane fa in un lungo saggio Walter Tocci, l’unico amministratore romano che all’Inizio degli anni Duemila fu il primo in Italia a fare gare per i servizi.

La pace sindacale non è un valore se la si fonda su conti sballati, servizi tagliati, e incidenti e incendi a rischio di incolumità per i cittadini. Un sen so elementare di responsabilità dovrebbe essere in grado di distinguere la pace coi sindacati dalla pace dei cimiteri.



Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



