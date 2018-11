Roma, agli arresti domiciliari deteneva dosi di hashish: nuovamente arrestato

Durante il controllo quotidiano si è mostrato particolarmente nervoso, così i Carabinieri hanno deciso di approfondire l’accertamento, trovando dosi di hashish e materiale per il confezionamento all’interno del suo appartamento. Per questo motivo, la scorsa notte, un 36enne romano, già agli arresti domiciliari è stato arrestato nuovamente, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. L’ispezione dell’appartamento, dove il 36enne si trova agli arresti domiciliari, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 80 grammi di hashish, suddivisa in dosi e 290 euro in contanti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato accompagnato incaserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA