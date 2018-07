Roma, domenica la processione della Madonna Fiumarola: deviato tram 8 e linee bus

Si terrà domenica, dalle 18.30 alle 20.30, la processione della Madonna Fiumarola dall'imbarco del Circolo Canottieri Lazio a quello di ponte Garibaldi. I partecipanti raggiungeranno la Basilica di Santa Maria in Trastevere attraversando lungotevere degli Anguillara, piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, largo San Giovanni De Matha, via della Lungaretta e piazza Santa Maria in Trastevere. Dalle 20 alle 21 deviato il tram 8 e le linee di bus.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23



