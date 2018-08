Roma, auto "cannibalizzate" a Montesacro: raffica di furti

di Marco De Risi

Un furto su commissione. Evidentemente ai ladri servivano un cruscotto ed un volante di una Smart. A farne le spese è stata una giovane professionista che ieri mattina, su un tratto di via Val Solda, a Montesacro, subito dopo Batteria Nomentana, è andata per usare la sua Smart. La ragazza è entrata nell’abitacolo come se tutto fosse funzionante. Poi, è rimasta sbigottita: il volante ed il cruscotto erano spariti. Qualcuno, probabilmente legato ad ambienti illegali di una certa portata, ha rubato i pezzi sapendo dove riciclarli.



Ma girando bar e negozi della zona si viene a sapere che il fenomeno è assai diffuso. Pochi giorni fa un signore ha ritrovato la sua berlina appoggiata a delle assi di legno: le ruote erano state rubate. Per via Val D’Ossola, lungo il fiume Aniene, nel dedalo di strade pare che agisca una banda a far sparire pezzi di auto ma anche le auto intere. E la ”gang” è avvantaggiata per la mancanza di parcheggio notturno. Una grande quantità di auto lungo i marciapiedi e il centro delle strade.



Addirittura qualcuno è convinto che girino ladri professionisti a bordo di un carro-atrezzi: un mezzo ingombrante ma che può passare come insospettabile al passaggio di una pattuglia. Forse non è un caso che in zona si vedano girare più equipaggi delle forze dell’ordine. Un cliente di una bar, pare saperla lunga: ”Questi furti sono legati ai vicini autodemolitori. Ne basta uno per far da covo alle auto rubate”.

