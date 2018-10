«Un bambino non è un capriccio per uomini viziati»: a Roma manifesti omofobi con foto Miguel Bosè

Ultimo aggiornamento: 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il crescente clima di odio verso le persone gay, alimentato, da esponenti della Lega che anche oggi inveiscono contro una coppia omosessuale perché ha registrato l’atto di nascita della propria figlia a Fiumicino, alimenta solo azioni contro la nostra comunità». Lo dichiara, portavoce del Gay Center. «Stamani, infatti, sono stati affissi a Roma diversi manifesti contro le persone gay con il volto di Miguel Bosè, a cui diamo la nostra solidarietà. I manifesti sono stati affissi da parte di un associazione di estrema destra che già più volte ha fatto azioni di questo tipo contro la nostra sede ed è ad oggi impunita».Marrazzo poi fa «appello al premier Conte ed al sottosegretario Spadafora perché ribadiscano che il governo è contro chi fa azioni di odio verso le persone lesbiche e gay, anche approvando al più presto una legge contro l’omofobia. L’omofobia istituzionale che sta attuando la Lega è molto pericolosa perché rafforza l’omofobia nel nostro paese che già nel 2018 registrava il 15% della popolazione contraria alle persone lesbiche, gay e trans. Se il Governo non farà un argine potranno solo aumentare le vittime, che già oggi in Italia sono oltre 50 al giorno, come rilevato del nostro servizio Gay Help Line 800713713».