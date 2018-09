Roma, rampa del Gra chiusa di notte per lavori urgenti: ecco i giorni e gli orari

Per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22 dei giorni 5, 6 e 7 settembre alle ore 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della rampa del Gra, carreggiata esterna, in direzione A24/A25. Lo comunica la concessionaria Strada dei Parchi. Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, a quanti percorrono il Gra, carreggiata esterna, e sono diretti verso A24/A25, la concessionaria consiglia di proseguire fino al successivo svincolo della Tiburtina e reimmettersi sul Gra, carreggiata interna, in direzione A24/A25. Rimane invece accessibile la rampa del Gra, carreggiata esterna, in direzione Tangenziale est

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25



