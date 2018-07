Borse, scarpe, cinte, magliette, costumi, portafogli, cappelli nascosti nei bidoni. Avevano installato una vera e propria base di stoccaggio di articoli contraffatti all'interno di un deposito Ama, nel cuore di Roma, in via Zucchelli 8. Grazie ad una segnalazione arrivata al comandante Antonio Di Maggio sono scattati i controlli: sul posto è arrivato il reparto pics composto da motociclisti a bordo di moto Yamaha e autopattuglie della polizia locale di Roma capitale che subito hanno individuato nella sede Ama il nascondiglio della merce.

Infatti tutti gli oggetti erano nascosti all'interno dei cassonetti Ama con sopra buste di rifiuti per coprirli. Nonostante un primo appostamento da parte degli agenti nessuno si è presentato a ritirare la merce. E' chiaro che gli articoli contraffatti delle marche più note sarebbero finiti per strada, venduti dagli ambulanti nelle vie e nelle piazze del centro: da via delle Muratte a via del Lavatore, da piazza di Spagna a via del Corso, fino a piazza Navona. Considerando che sono stati sequestrati 2.850 articoli che sarebbero stati venduti in media intorno ai 25 euro al pezzo, il valore della merce si aggira intorno a 71.250 euro