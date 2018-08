Roma, la beffa del treno-discarica: i rifiuti restano al Salario

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ne parliamo dopo Ferragosto. La frase tormentone di questi giorni vale anche per le 700 tonnellate di spazzatura che da due mesi sono stipate in un treno, sotto il sole, nella stazione Roma Smistamento vicino a via Salaria. Il 16 agosto partirà finalmente l'operazione di svuotamento e di smaltimento dei rifiuti. Dunque, per fare chiarezza: il treno, che a giugno sarebbe dovuto partire per la Germania e che avrebbe dovuto portare i rifiuti romani in un inceneritore, non partirà. Il contratto con Enki, la società tedesca...