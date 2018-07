Il Rome Cavalieri adotta la cisterna romana di largo Zucchi

ll Rome Cavalieri, Waldorf Astoria resort, adotta una cisterna romana. A pochi passi dall’albergo di via Cadlolo, a Monte Mario, è conservata una vasca che faceva parte di una villa romana, ora andata distrutta. Il clivo su cui si erge il resort si trova lungo uno dei percorsi più importanti della storia dell’umanità: una via famosa già in età romana con il nome di via Triumphalis. La strada, nota con questo nome già dal II sec. d. C., risaliva a un antichissimo tracciato etrusco che collegava il territorio di Roma a quello di Veio. Il nome sembra derivare dall’itinerario che, dopo la vittoria di Camillo su Veio, i cortei trionfali tradizionalmente seguivano, in occasione del rientro degli eserciti vincitori a Roma. Il tracciato è stato poi utilizzato e prolungato in epoca medievale dai pellegrini che si recavano in Vaticano, e prese il nome di via Francigena, collegando Roma a Canterbury.

La cisterna, dunque, è l’unica testimonianza dello stato dei luoghi in epoca antica, ed è attualmente parte integrante della piccola piazza con giardino denominata Largo Zucchi. Il team del team del Rome Cavalieri ha deciso di adottare questo importante reperto archeologico e l’intera area verde in cui si trova.

IL PROGETTO

Il progetto, a lunga scadenza, si svolge grazie a un accordo preliminare stipulato fra Roma Capitale – Dipartimento Tutela ambientale, la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, il XIV Municipio e Rome Cavalieri, costituisce un perfetto esempio di collaborazione fra pubblico e privato. Esso si articola in due fasi: la prima, che si concluderà il 2 agosto 2018 prevede un intervento radicale di manutenzione ordinaria, con una serie di azioni per il ripristino del decoro del piccolo parco: la potatura degli arbusti, l’eliminazione delle erbacce dalla pavimentazione, la pittura della recinzione a protezione dell’antica cisterna romana e la sua valorizzazione attraverso la realizzazione di un pannello con le informazioni turistiche, il restauro dell’arredamento del parco (panchine e cestini), la pulizia ordinaria del parco.

La seconda, a lungo termine, che prevede l’affidamento ufficiale dell’area da parte del Comune di Roma al Rome Cavalieri, che ne curerà la manutenzione orinaria. La cerimonia di consegna simbolica del luogo al team del Rome Cavalieri si terrà il 2 agosto 2018,



