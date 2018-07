Roma, l'estate arriva in ritardo nella spiaggia sul Tevere

di Lorenzo De Cicco

È la «spiaggia di Fantozzi», hanno detto subito dall'opposizione, perché questo lembo melmoso del Tevere ha ospitato, erano gli anni 70, la mitica partita scapoli contro ammogliati, «tenzoni - diceva la voce narrante del film di Villaggio - che si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia». E in effetti qualcosa di fantozziano in questa storia c'è: non si è mai vista una spiaggia che apre i battenti a estate inoltrata, «ad agosto», come dicono dal...