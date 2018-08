Roma, la afferra al collo per rubarle la catenina

Con violenza ha afferrato una donna al collo per prenderle la catenina facendola cadere. È accaduto di fronte l'ospedale Sant'Eugenio, in zona Eur a Roma. Il rapinatore, un romano di 48 anni, è stato colto in flagranza dalla polizia del commissariato Esposizione e arrestato dopo un breve inseguimento.



Una tentata rapina si è poi consumata in piazza Parri dove è stato arrestato un romeno di 28 anni, con precedenti di polizia. In particolare gli investigatori di Esposizione, intervenuti per una segnalazione della sala operativa della Questura per l'aggressione a un uomo, arrivati sul posto, hanno contattato la vittima. Quest'ultima ha riferito di essere stata avvicinata da due uomini che, dopo minacce, gli hanno chiesto di consegnargli le chiavi dell'auto. Gli agenti, anche grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato uno degli autori assicurandolo alla giustizia

Giovedì 23 Agosto 2018



