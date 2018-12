Jump 2018 al Palazzo dei Congressi: ispirazione e sfide per la prima giornata. E domani sarà premiata Sharon Stone

Sarà Sharon Stone, domani, a chiudere Jump 2018, l'evento della Croce Rossa Italiana per immaginare il futuro e le nuove sfide dell'associazione umanitaria più grande del Paese, in corso in questi giorni al Palazzo dei Congressi dell'Eur. La star internazionale riceverà dalle mani del presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, la Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa Italiana in segno di stima e apprezzamento per il costante impegno in campo umanitario e sociale in tutto il mondo. Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato anche a Betty Williams, attivista nord-irlandese e Premio Nobel per la Pace nel 1976, ideatrice del progetto Città della Pace per i Bambini in Basilicata, sostenuto anche dalla stessa Sharon Stone. © RIPRODUZIONE RISERVATA