Roma, immigrato bloccò rapinatore armato di mannaia, sarà battezzato da Papa Francesco

John Ogah, il cittadino nigeriano di 31 anni che il 26 settembre del 2017 affrontò un malvivente armato di mannaia che aveva appena rapinato un supermercato di piazza delle Conifere, a Centocelle, ricevendo successivamente, su proposta dei carabinieri del comando provinciale di Roma, il permesso di soggiorno, questa sera riceverá il battesimo duante la veglia pasquale in San Pietro. Sarà battezzato da Papa Francesco. Il padrino di battesimo, su esplicita richiesta del ragazzo, sarà il capitano Nunzio Carbone, comandante della compagnia di Roma Casilina che per primo prese a cuore la sua vicenda personale.



Il 31enne che era fuori dal supermercato per racimolare qualche spicciolo aiutando le signore a poratre i sacchetti della spesa, con molto coraggio inseguì e disarmò il rapinatore. «Voglio lavorare, in Nigeria facevo il saldatore - disse appena ricevuto il permesso di soggiorno - ma qui sono pronto a fare qualunque lavoro. Prima non potevo, perché non avevo i documenti. Se ho paura di vendette del rapinatore e dei suoi amici? Sì certo, ma lo rifarei comunque». Ogan ha moglie e un figlio di 12 anni, scappò dalla Nigeria perché perseguitato da un gruppo di criminali.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



