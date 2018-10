Roma, dopo Monti arrivano le Isole ambientali all'Eur e a Centocelle: pedonali viale America e via dei Castani

Ultimo aggiornamento: 15:00

Oltre a Monti Roma avrà altre isole ambientali promesse il consigliere pentastellato Enrico Stefàno. Questa mattina nell'ultima commissione Mobilità sono stati discussi, infati, i progetti di "Isole Ambientali" per l'Eur - nella zona di viale America e viale Europa - e per Centocelle, nell'area di via dei Castani. Nel corso della riunione odierna Fabrizio Benvenuti, ingegnere dell'Agenzia della Mobilità, ha illustrato il progetto di semipedonalizzazione di viale Europa tra via Tupini e viale Beethoven. Tratto che «in quanto molto trafficato non può essere chiuse del tutto ma su cui si può pensare a sensi unici alternati laterali con uno spazio pedonale al centro della carreggiata».Diverso il discorso per viale America, su cui «l'idea sarebbe quella di liberare dalle auto parcheggiate le corsie laterali nei giorni festivi e utilizzare questi spazi per attività dedicate alla cittadinanza nelle festività». Dubbi sul questo progetto preliminare dai rappresentanti di Atac, secondo cui da queste modifiche deriverebbe «un carico eccessivo di traffico sulle vie limitrofe». Secondo il presidente del IX municipio, Dario D'Innocenti, «sarebbe bello avere zone restituite ai cittadini ma si tratta di una scelta che va inserita in un sistema organizzato tenendo anche conto delle esigenze dei residenti».Semaforo verde, invece, per la totale pedonalizzazione di via dei Castani a Centocelle, nel tratto da via dei Faggi o piazza dei Gerani fino a San Felice. Quella di oggi è stata una prima commissione per discutere i progetti che dovranno poi essere sviluppati e seguire un iter di approvazione come accaduto per l'Isola Ambientale del Rione Monti. Su quest'ultima dopo ripetute analisi e "scontri" tra amministrazione e residenti il progetto prenderà il via entro la fine del 2018, con la pubblicazione del bando per dotare l'area di nuovi varchi Ztl e procedere con dei lavori di urbanizzazione (allargamento di alcuni marciapiedi ad esempio). Seguiranno poi i tempi tecnici - più o meno 6 mesi - per arrivare all'affidamento dell'appalto con l'apertura dei cantieri entro il prossimo inverno.