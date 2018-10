«Appalti diretti all'Isma in cambio di favori»: dieci rinviati a giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti assegnati in modo diretto e, in cambio, piccoli favori. Con accuse che vanno, a seconda delle posizioni, dall'abuso d'ufficio alla turbata libertà degli incanti, fino alla corruzione, dieci persone sono finite sotto processo. Si tratta dei vertici degli Istituti di Santa Maria in Aquiro. Tra loro, l'ex senatore del Pd, Massimo Pompili, e l'ex presidente degli Isma, Guido Magrini, già condannato a 3 anni in appello nel processo Mondo di mezzo. Il gup Elvira Tamburelli ha accolto la richiesta della Procura, che contesta agli imputati di avere assegnato decine di incarichi di consulenza in via diretta ad alcune associazioni e onlus. Il processo inizierà il 15 gennaio.IL FAVOREMagrini avrebbe ottenuto l'assunzione della figlia in un'associazione in cambio dell'assegnazione diretta di un appalto. Pompili, invece, è accusato di abuso d'ufficio ed è coinvolto nel procedimento perché per un periodo, all'epoca dei fatti, cioè tra il 2011 e il 2015, ha rivestito la carica di presidente dell'Istituto. A giudizio anche Carlo Testa, consigliere del cda, Salvatore Doddi, Maria Capozza, segretario generale dell'Ente. A tutti viene contestato il concorso in corruzione. A ricevere l'utilità - l'assunzione della figlia, appunto - sarebbe stato solo Magrini. L'accusa è di avere assegnato in modo irregolare una ventina di incarichi alle coop Vitattiva e Pegaso di Alfonso Rossi e Angela Emilia Romagnolo. Le commesse aggiudicate «in violazione della normativa» - si legge nel capo di imputazione - riguardavano, tra le altre cose, la gestione dei servizi assistenziali in due centri Alzheimer e in una casa di riposo. Gli indagati avrebbero previsto nel bando di gara un punteggio aggiuntivo per il candidato che avesse «già svolto con esito positivo per conto degli Isma progetti uguali o equivalenti». In questo modo, per il pm, avrebbero favorito le coop amiche.Pompili, invece, insieme a Doddi, Testa, Sergio Basile - segretario generale dell'Ente - e alla Capozza, avrebbero assegnato in modo diretto altri incarichi, «procurando intenzionalmente» a diverse società un «ingiusto vantaggio». La stessa contestazione viene fatta anche a Fabio Conti e Marco Iacobucci, rispettivamente vicepresidente e consigliere del cda.GLI INCARICHITra gli appalti finiti sotto inchiesta, si legge nel capo di imputazione, i servizi di custodia e pulizia di immobili, ma anche «la gestione di dei rapporti istituzionali con il provveditorato interregionale». Tra le accuse, quella di avere violato la norma che disciplina i contratti a tempo determinato per incarichi e collaborazioni nel pubblico impiego, che prevede «il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili» all'interno dell'Ente.Una delle società favorite, la Isia Global service, avrebbe ottenuto grazie alla Capozza, nell'aprile 2013, un incarico da 48mila euro per «l'attuazione delle nuove disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione della corruzione».