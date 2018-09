Roma, investiti mentre camminano lungo la strada: gravi due bambini e un uomo

Un uomo e due bambini sono finiti in ospedale in codice rosso, dopo essere stati investiti da un'auto. Le vittime dell'incidente camminavano sul ciglio della strada sulla rampa di via Monachina che porta sull'Aurelia. L'automobilista ha provato a evitarli, ma dopo aver tamponato un'altra macchina ha travolto i pedoni. Sul posto per i rilievi la polizia locale, illesa la donna che era con loro.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



