È ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, una donna di 49 anni, investita ieri a Frascati da un'auto in fuga con a bordo due rom minorenni. La vittima ha subito la frattura di tibia e perone e l'incrinatura del femore, ha una prognosi tra i 40 e i 60 giorni. Probabilmente uscirà dall'ospedale di Frascati per essere trasferita in un'altra struttura.