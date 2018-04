Investita dal bus mentre attraversa via Labicana: ricoverata turista americana

Ha attraversato fuori dalle strisce in via Labicana, a due passi dal Colosseo, ed è stata investita da un autobus dell'Atac della linea 87. Vittima dell'incidente, avvenuto verso le 9.15, una donna di 68 anni di nazionalità americana che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni di Roma. La linea del tram 3 è stata interrotta per un paio d'ore, con bus sostitutivi nella tratta Ostiense-Porta Maggiore, per permettere i rilievi degli agenti della polizia di Roma capitale.

Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



