Roma, investì e uccise quattordicenne sulla Trionfale: 72enne rischia processo per omicidio stradale

Rischia il processo il pensionato di 72 anni che la sera dello scorso 19 gennaio ha investito e ucciso un 14enne che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Trionfale, zona Ottavia, a Roma. La Procura, che ha chiuso le indagini, lo accusa di omicidio stradale.



La vittima era un ragazzino romano di origine polacca, Matteo Borucinski, e nell'impatto venne trascinato per 20 metri sull'asfalto. Sul posto intervennero per i rilievi gli agenti della polizia locale dei Gruppi Montemario e Cassia. Secondo quanto accertato dai vigili urbani, l'anziano stava «percorrendo via Trionfale al doppio della velocità consentita» e investì la vittima sulle strisce pedonali. Il 14enne venne trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Gemelli dove morì poco dopo.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:28



