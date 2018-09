Roma, la polizia lo segue e lui butta la cocaina dal finestrino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vede la polizia che lo segue e butta la cocaina dal finestrino, escamotage che però non lo sava dall'arresto. I poliziotti da tempo lo tenevano sotto controllo e avevano documentato, al termine di un'attività di indagine, lo spaccio di stupefacenti. Così gli investigatori del commissariato di Genzano hanno arrestato R.A., romano di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, e sequestrato 1.600 grammi di hashish.L’uomo, mentre era in auto in via F. Colabona si è accorto che aveva i poliziotti alle costole, allora ha gettato dal finestrino due involucri contenenti cocaina. Fermato e identificato, ha consegnato spontaneamente 700 euro, provento di spaccio. Durante la perquisizione nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 1.600 grammi di hashish, alcuni grammi di cocaina e marijuana, tutto già suddiviso in dosi pronte per essere spacciate. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, due coltelli a serramanico sporchi di stupefacente.