Roma, incontro tra Raggi e Di Maio sui poteri speciali per la Capitale

Ultimo aggiornamento: 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mezz'ora di incontro in Campidoglio questa mattina tra il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro e il sindaco di Roma Virginia Raggi sui poteri speciali per la Capitale.L'occasione dell'incontro informale è stata l'evento di chiusura del Global Forum for direct democracy, che si è svolto negli ultimi quattro giorni in Campidoglio. Al centro dell'incontro le possibilità offerte dalla legislatura vigente per l'attuazione dei poteri speciali per Roma. La prima ipotesi, totalmente amministrativa, passa dall'approvazione dei decreti attuativi alla legge vigente su Roma Capitale. La seconda ipotesi, preferita da Governo e Campidoglio, però, è quella di una riforma costituzionale da portare avanti in parallelo alla riforma della legge Bassanini. L'arco temporale è quello 2019. Il principale nodo da sciogliere adesso è quello delle maggiori risorse da attribuire alla Capitale, un argomento che non è stato oggetto dell'incontro di oggi.