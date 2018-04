Incidente sull'Appia a Velletri: motociclista contro auto, è grave

Incidente con ferito, poco dopo le 11, al chilometro 35 della via Appia, nei pressi di Velletri.



Uno scooter, condotto da un 52 enne, è finito contro un'auto Chevrolet Tacuma condotta da un 60enne che, per entrare in una stazione di servizio, gli ha improvisamente tagliato la strada. Il centauro ha urtato violentemente contro la parte anteriore della vettura riportando traumi in diverse parti del corpo. Il guidatore, che tra l'altro sembra conoscesse l'uomo alla guida dello scooter, si è fermato a prestare i primi soccorsi. Lo scoterista è stato prelevato da un'eliambulanza e trasportato all'ospedale romano Policlinico Gemelli.





Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA