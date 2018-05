Roma, incidente sull'Appia Pignatelli: morto un ragazzo di 28 anni

di Simone Pierini

Tragedia a Roma. Un ragazzo di 28 anni, D.F., è morto in seguito a un incidente avvenuto in via Appia Pignatelli all'altezza del civico 111. Il giovane era in sella a una moto e nello schianto è rimasta coinvolta anche un'autovettura.



Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno constatato il decesso del ragazzo. Al momento sulla strada si procede in senso unico alternato per permettere alle forze dell'ordine di esaminare tutti i rilievi.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:55



