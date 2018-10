Roma, scontro fra tram 8 e auto al semaforo: donna ferita sulla Gianicolense

Schianto tram contro auto sulla Circonvallazione Gianicolense. Attorno alle 16,30 il tram 8 si è scontrato contro un'auto che stava passando sui binari. La donna al volante è rimasta ferita ed è stata portata da un'ambulanza del 118 in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi.



L'impatto è avvenuto tra Casaletto e San Giovanni, lungo il binari a scendere verso Trastevere in una zona dove in passato si sono già verificati incidenti del genere. Il traffico è subito impazzito con code e ingorghi. In quel punto, per girare verso Monteverde, c'è un semaforo di brevissima durata che mette a dura prova la circolazione.