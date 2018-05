Roma, incidente in via di Tor Bella Monaca: perde il controllo della moto e cade, morto 34enne

Un motociclista è morto in un incidente avvenuto stanotte, intorno alle 3, in via di Tor Bella Monaca, all’altezza della rampa del Gra, a Roma. Da una prima ricostruzione, il 34enne avrebbe perso il controllo della moto (una Suzuki V-Strom) cadendo a terra. È deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Gruppo Tiburtino. Per il tempo necessario ad effettuare i rilievi via di Tor Bella Monaca è stata chiusa dalla rotatoria con via di Torrenova fino a via Calimera. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA