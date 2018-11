Roma, incidente tra due auto e una moto sul Gra: grave il centauro, traffico paralizzato

Grave incidente sul Grande raccordo anulare intorno alle 16,30: coinvolte due automobili e un centauro, che ha avuto la peggio. Le sue condizioni sarebbero gravi, è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. L'incidente è avvenuto al chilometro 43.400 in carreggiata interna all'altezza dell'uscita Appia. Ricadute sul traffico con code e rallentamenti. Sul posto la Polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA