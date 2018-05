Roma ,fuga di gas ed esplosione in un cantiere stradale: operaio in codice rosso

Incidente sul lavoro in un cantiere stradale in via Umberto Saba, in zona Eur, a Roma. Un operaio che stava effettuando lavori di manutenzione è rimasto ustionato probabilmente da un ritorno di fiamma. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco e polizia

. E' successo alle 14,30 all'altezza del cicivo 68.