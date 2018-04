Roma, frontale tra due auto: un morto e due feriti

Incidente mortale nella serata di ieri in via di Marco Simone, in zona Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio, a nord di Roma.



Nello scontro frontale tra due auto è deceduta una donna di 90 anni, che viaggiava come passeggera di una delle macchine, mentre i due conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo IV Tiburtino.

Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



