Roma, simula incidente ed estorce 300 euro da un anziano: arrrestato nomade 28enne

Simula un incidente per truffare un anziano. Ma l'uomo, appartenente a una nota famiglia di nomadi, è stato notato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di truffa aggravata. E' successo l'altro ieri mattina sul lungotevere Ripa. Nel corso di controlli mirati, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno riconosciuto un 28enne, già noto per i suoi precedenti, dialogare agitatamente con un anziano e sono intervenuti per un controllo.

I militari sono riusciti a ricostruire quanto accaduto e svelare la truffa: il nomade, poco prima, aveva fatto credere alla vittima, 85enne pensionato romano, di avere urtato con la sua auto la propria, facendosi poi consegnare 300 euro come risarcimento del danno subito. I carabinieri hanno bloccato il 28enne e recuperato il denaro contante, subito riconsegnato all'anziano.

Martedì 31 Luglio 2018



