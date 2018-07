Roma, scontro tra due auto a Centocelle: tre feriti, uno è grave

Scontro tra due auto, con un ferito grave e due feriti lievi, ieri sera in via di Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino. Nello scontro tra una Fiat 600 e una Peugeot 207 è rimasto ferito un uomo,

trasportato in codice rosso all'ospedale Vannini. Altre due persone a bordo dell'altra auto sono state invece trasportate al Casilino in codice verde.

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:50



