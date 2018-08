Roma, in panne con l'auto in A1: investiti e uccisi due fidanzatini, tornavano dalle vacanze

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno temporaneamente chiuso la direzione Nord. In un'auto c'erano le due persone decedute e nell'altra c'era una persona che è stata portata in ospedale in codice rosso. Al momento è riaperta una sola corsia. Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'Autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due auto si sono scontrate nella carreggiata in direzione nord. Le vittime sono due fidanzatini, Francesco Maresca, 23 anni, di Sorrento, studente a Roma e una ragazza, Anna Donzelli, di 22 anni di Roma, si erano fermati sulla carreggiata per via di un guasto alla loro auto, che si era spenta, una Citroen C1. La coppia, secondo quanto ricostruito dalla polstrada, stava tornando a Roma dopo una vacanza.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno temporaneamente chiuso la direzione Nord. In un'auto c'erano le due persone decedute e nell'altra c'era una persona che è stata portata in ospedale in codice rosso. Al momento è riaperta una sola corsia.

Quando l'auto si è fermata i ragazzi sono scesi. Mentre stavano mettendo il triangolo sono stati centrati in pieno da una Seat Leon, guidata da un uomo, che a forte velocità ha investito i due giovani e la loro auto facendoli volare per diverse decine di metri.



Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, alcune ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Colleferro per il recupero dei corpi dei due ragazzi e per mettere in sicurezza la zona.