Roma, schianto tra auto e moto a Prati: feriti 4 ragazzi, due sono gravissimi

Terribile scontro tra un'auto (Lancia Y) e una moto (scooter SH) per le strade del Centro (quartiere Prati) la scorsa notte con un bilancio di 4 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.15 del mattino, in viale Mazzini all'altezza dell'incrocio con via Tommaso Gulli. Sul posto la polizia locale del I Gruppo Prati.



Gravi i due passeggeri della moto, trasportati negli ospedali Santo Spirito e Gemelli in codice rosso. Gli altri due feriti, di 23 e 22 anni, che viaggiavano a bordo della macchina sono stati portati in ospedale in codice giallo al San Filippo Neri. Da accertare la dinamica dell'incidente.

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:46



