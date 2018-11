Code di oltre un chilometro sulla A1 per un incidente in cui è coinvolto un mezzo pesante, tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord in entrata nella Capitale. Lo comunica Astral Infomobilità.

Traffico intenso lungo le strade per raggiungere la Capitale. Luce Verde Roma segnala rallentamenti su Gra, Tangenziale, Pontina, tratto urbano A25 e in generale sulle consolari in entrata a Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA