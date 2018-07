Roma, incendio nei pressi del campo rom di via Candoni

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato questo pomeriggio in via Candoni. Sul posto stanno intervenendo squadre dei Vigili del fuoco e moduli della protezione Civile. La colonna di fumo è visibile a distanza. Secondo quanto si apprende le fiamme hanno bruciato un'ampia area. In via Candoni si trova un campo rom.

«Ancora fumi densi, alti, irrespirabili nei pressi del campo nomadi di via Candoni. Chiediamo con un urgenza al prefetto di Roma Basilone di intervenire con l'applicazione della legge sulla Terra dei Fuochi affinché in questo territorio torni ad essere ripristinata la legalità e il decoro», dichiara Marco Rollero di Forza Italia.

Martedì 10 Luglio 2018



