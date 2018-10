Incendio in un palazzo di via Barberini: la zona, compresa la piazza, è stata bloccata al traffico dalle 19.40. L'allarme è stato dato dagli inquilini dei palazzi vicini all'edificio al numero civico 95: in pochi minuti sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze. Lo stabile colpito dall'incendio è adibito a uffici. Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA