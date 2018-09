Roma, principio di incendio in uno stabile di via della Scrofa: evacuato un palazzo

Principio d'incendio oggi in un ufficio in via della Scrofa 67 vicino a piazza Navona. Secondo quanto riferito il palazzo, dove è presente anche un ufficio postale, è stato evacuato in via precauzionale. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. A quanto si apprende il principio d'incendio sarebbe partito da un server da cui usciva del fumo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma capitale I gruppo Centro.

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00



