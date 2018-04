Roma, in fiamme alcuni giacigli dei clochard alla stazione Termini: un ferito

In fiamme nella notte cartoni usati da senza fissa dimora come giacigli di fortuna davanti alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. I pompieri hanno salvato dalle fiamme due persone. Un senza fissa dimora palestinese di 29 anni, rimasto ustionato a una spalla, è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice giallo. Da chiarire le cause del rogo. Non si esclude nessuna ipotesi: neanche la pista dolosa.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA