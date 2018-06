Il ritorno dei piromani ad Acilia, Pontina e Massimina: 110 incendi in un giorno

PLAY FOTO Dragoncello: incendio a ridosso di case e pineta in via Alessandro Ruspoli

di Morena Izzo e Mirko Polisano

All'orizzonte molti hanno visto lo spettro di una replica in arrivo dell'estate 2017, quando gli incendi assediarono Roma ogni giorno. Ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati dall'alba fino a sera per spegnere almeno 110 roghi in tutta la provincia, di cui 40, soprattutto di sterpaglie, nella zona Sud-Est della Capitale. Uno degli incendi più corposi è stato proprio quello sulla Pontina. A Dragoncello, X Municipio, è stata accertata l'azione dei piromani che hanno appiccato il fuoco in una pineta. Due...