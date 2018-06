Roma, inaugurata una parte del parco di Tor Marancia

La sindaca Raggi inaugura la prima parte del parco di Tor Marancia che una volta completato sarà il parco più grande di Roma con I suoi 200 ettari, pari a due volte e mezzo villa Borghese e cento volte piazza del Popolo. La porzione aperta oggi riguarda circa 35mila metri quadri di verde pubblico con aree gioco, panchine, rastrelliere e piccoli campi sportivi.

La nuova area nasce grazie all'acquisizione da parte dell'amministrazione dei terreni del comprensorio Tor Marancia, attraverso il meccanismo delle compensazioni urbanistiche. Dopo un rallentamento, dovuto al rinvenimento di reperti archeologici, il progetto è stato modificato con l'approvazione dell'Ente Parco dell'Appia Antica. L'assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici Luca Montuori ha spiegato che da questo luogo «si vedono tante cose, come il verde della tenuta al gazometro sullo sfondo, che sembrano scollegate tra loro ma che rendono Roma unica, un tutt'uno tra natura e artificio. È una grande giornata di festa e lavoreremo anche per ristrutturare i casali al centro del parco».

Al suo fianco l'assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari che si è detta «lieta di aver restituito dopo tanti anni questa area alla città. È un'area che ha la capacità di consentire la migliore godibilità panoramica, con un verde caratterizzato da impianti arborei che in futuro daranno uno sviluppo straordinario». «Questa è casa nostra» ha concluso Raggi invitando tutti «a non danneggiare la nostra città»

