Roma, sgomberati trenta immigrati: accampati da tre mesi a San Basilio

Sgomberati stamattina circa 30 rifugiati sudanesi accampati da circa 3 mesi in via Scorticabove a San Basilio, nella periferia nord-est, dopo che in luglio era avvenuto lo sgombero di un palazzo lungo la stessa strada. Sul

posto vigili urbani, polizia, sala operativa sociale del Comune e Ama. Secondo quanto si è appreso, tra i presenti non c'erano minori e solo una persona ha accettato l'assistenza alloggiativa. Rimossi tende e rifiuti.



Ultimo aggiornamento: 12:19

