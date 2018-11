Roma, imbrattano con lo spray un vagone della metro: denunciati tre writer

Denunciati dai carabinieri a Roma tre giovanissimi writer in azione nella Metro B. I militari della stazione Eur hanno denunciato a piede libero tre studenti romani di 15, 17 e 18 anni, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. I militari, in seguito a una segnalazione giunta al numero 112, sono intervenuti nei pressi della fermata

della Metro B Eur-Magliana dove hanno bloccato i ragazzi che poco prima, mentre viaggiavano su un treno in direzione Laurentina, avevano imbrattato con una bomboletta spray di colore nero la parte interna di un vagone. Successivamente, giunti alla fermata, avevano spruzzato lo spray anche sulla vetrata della parte esterna della motrice del convoglio. Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA