Parioli, imbrattano muri con vernice spray: denunciati tre minorenni

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno denunciato a piede libero 3 ragazzi romani, un 16enne e due 17enni con l'accusa di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari sono stati allertati da un cittadino che nel rincasare ha notato diverse scritte con vernice nera,

inneggianti una squadra di calcio della Capitale, sui muri perimetrali di vari condomini. Dopo una breve attività di ricerca, i Carabinieri hanno individuato tre ragazzi che si spostavano a bordo di due scooter trovati in possesso di tre bombolette spray di colore nero, occultate sotto la sella e nel porta oggetti dei mezzi. I writers erano entrati in azione in via Chelini, in via Plana e in via Antonelli. I Carabinieri hanno interessato il servizio decoro urbano del Comune di Roma per far ripulire i muri.

Martedì 12 Giugno 2018



