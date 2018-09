Roma, scoperta centrale del falso: sequestrati 27mila capi

Scoperta a Roma dalla Finanza una "centrale del falso" . I militari del Comando provinciale delle Fiamme gialle hanno arrestato un extracomunitario, 45enne senegalese, e scoperto un magazzino pieno di prodotti contraffatti con annesso un piccolo laboratorio.



LE INDAGINI

I militari del I Gruppo Roma, dopo un'attività info-investigativa intrapresa in seguito a diversi sequestri di merce contraffatta effettuati negli scorsi giorni per le vie della Capitale, in particolare nella zona del centro, sono riusciti a risalire alla filiera del falso. L' extracomunitario è stato individuato nella zona del quartiere Prenestino, con al seguito un borsone di grandi dimensioni, che conteneva oltre 2.000 accessori di abbigliamento con marchi contraffatti. L'uomo, credendo di poter eludere l'ispezione dei finanzieri, ha tentato di nascondere all'interno degli slip denaro contante per oltre 5.000 euro e un mazzo di chiavi negli avanzi di un panino offertogli dagli stessi militari come genere di conforto.



IL CONTROLLO

A quel punto l'uomo ha tentato di resistere violentemente ai controlli dei finanzieri ed è stato dunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Le chiavi, che l'arrestato aveva tentato di nascondere ai finanzieri, servivano per aprire un enorme e fornitissimo magazzino all'interno del quale sono stati scoperti oltre 27.000 capi di abbigliamento, accessori, occhiali da sole, orologi, etichette, minuteria metallica ed una macchina da cucire meccanica, nonché una serie di targhe di auto risultate intestate a extracomunitari sempre di origine senegalese. Una vera centrale del falso per il rifornimento del mercato della contraffazione capitolina.

L'extracomunitario arrestato è stato denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

