Caos rifiuti e conti, tregua Comune-Ama per fermare lo sciopero

I toni, nelle riunioni convocate a ritmi forsennati sull'asse Campidoglio-via Calderon de la Barca, quartier generale dell'Ama, sono ancora aspri, l'acredine montata in questi mesi di braccio di ferro tra l'assessore al Bilancio della giunta grillina, Gianni Lemmetti, e il presidente della municipalizzata, Lorenzo Bagnacani, scelto sempre dai 5 Stelle, non sarà facile da smaltire. Eppure in Comune qualcosa si muove. Virginia Raggi tratta per ricucire lo strappo, questa faida tutta interna al Movimento che ha prodotto la prima, pericolosa crisi finanziaria nella più grande partecipata dei rifiuti d'Italia, 8mila dipendenti e un budget da centinaia di milioni di euro l'anno, finanziato con la Tari. Un'azienda pubblica che negli ultimi anni ha sempre macinato utili e il cui futuro si è fatto d'improvviso fosco e preoccupante. I sindacati sono in subbuglio e hanno già indetto uno sciopero per il 22 ottobre. Motivo? Il bilancio 2017 della società non è mai stato approvato, dopo un filotto di rinvii, anche se il Cda lo ha licenziato da mesi.FATTURE DELLA DISCORDIATutto ruota attorno a 18 milioni di euro di crediti che l'azienda vorrebbe addossare al Campidoglio. Eppure Lemmetti non ne vuole sapere di riconoscerli, sulla scorta di una serie di pareri tecnici che giudicano quella posta traballante e rischiosa. Lo hanno messo nero su bianco anche gli esperti della due diligence chiesta da Palazzo Senatorio, un parere che ha allargato la frattura tra il Comune e la sua controllata.L'ultima assemblea dei soci per votare il rendiconto di Ama si è riunita quattro giorni fa e si è conclusa come tutte le altre, in queste ultime settimane. Con un nulla di fatto. E stavolta il mancato via libera ha finito per paralizzare anche l'amministrazione comunale, perché senza il bilancio di Ama, Palazzo Senatorio non ha potuto approvare il suo bilancio consolidato entro la scadenza di legge, cioè il 30 settembre, oggi. Risultato, scattano le penalità: tutte le assunzioni, sia all'Ama (235 netturbini entro il 2018) che in Comune finiscono ufficialmente nel freezer della burocrazia. Niente nuovi contratti, fino al varo della manovra da parte dell'Aula Giulio Cesare.La prossima assemblea dei soci di Ama è in calendario per il 15 ottobre. Virginia Raggi ha fatto capire che entro quella data la controversia sul bilancio dovrà essere chiusa. Per archiviare la pratica, da Palazzo Senatorio, nelle ultime ore, trapela anche la disponibilità della giunta a riconoscere questi 18 milioni di crediti. Pur di arrivare al varo del bilancio della municipalizzata, che scongelerebbe l'approvazione del consolidato da parte dell'Assemblea capitolina.La doppia mossa convincerebbe i sindacati a revocare lo sciopero indetto per il 22 ottobre, una protesta che rischierebbe altrimenti di assestare un fendente durissimo alla già fragile raccolta dell'immondizia, andata diffusamente in sofferenza in tante zone della città, dalla Balduina al Casilino, dalla Cassia al Portuense. I primi disagi potrebbero vedersi già a partire da domani, con le prime assemblee dei netturbini.FIDUCIA AL MANAGERResta da convincere Lemmetti, ma negli uffici della sindaca c'è la convinzione che la vicenda si sia protratta già per troppo tempo e che il capitolo vada chiuso alla svelta. Del resto Raggi ha confermato la fiducia all'ad Bagnacani e non vorrebbe mettere mano di nuovo alla governance dell'Ama, dove in due anni di mandato sono già saltati tre amministratori delegati e un direttore generale. Perché se è vero, come ha detto più volte la prima cittadina, che «se ne possono cambiare anche cento», di manager e assessori, «se non condividono più il programma», è altrettanto vero che l'ennesimo scossone ai vertici della società stavolta arriverebbe nel momento più critico per la gestione della spazzatura, con il governo che ha lanciato una Cabina di regia per sbloccare gli impianti di Roma e la maxi-gara per portare fuori città il pattume indifferenziato che è andata deserta per la seconda volta. Serve insomma una tregua nei 5 Stelle, per qualche mese. Anche a costo di cedere sui 18 milioni di crediti.