Roma, il racket dall'Appio al litorale in mano a clan e Movimenti

di Michela Allegri

L'ultimo caso accertato emerge dagli atti dell'inchiesta che due settimane fa ha portato in carcere 33 tra boss e affiliati del clan Casamonica. Ma il racket degli alloggi popolari a Roma non riguarda solo la famiglia di origine sinti: a Ostia sono gli Spada a gestire il business, mentre a piazzale Clodio decine di inchieste riguardano gli attivisti dei movimenti per la casa che chiedono il pizzo a famiglie e migranti. Ci sono anche le denunce delle vittime ignorate, come quella contro come Giuseppe Casamonica, che gestiva il racket...