Roma, il Papa al cimitero Laurentino per la commemorazione dei defunti

Papa Francesco celebrerà la messa per la commemorazione dei defunti, prevista per domani 2 novembre alle 16, per la prima volta al cimitero Laurentino, nella chiesa di Gesù Risorto. Per assistere al meglio i visitatori, sarà rafforzato il presidio di Ama, con diversi punti di accoglienza nei cimiteri cittadini e in quelli suburbani, aperti con orario continuato e senza chiusura settimanale.



Questi gli orari di apertura: Verano, Flaminio e Laurentino: dalle 7.30 alle 18; Ostia Antica, San Vittorino, dalle 7 alle 17, Cesano, S. M. di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8 alle 17. L'accesso alpubblico è consentito fino a un'ora prima della chiusura.



Al Verano, in particolare, fino al 2 novembre, allestiti punti accoglienza in cui si distribuiranno materiali informativi sui servizi cimiteriali, sul patrimonio artistico e culturale custodito all'interno e sull'ubicazione di monumenti e sepolcri di personaggi illustri. Quattro i punti di accoglienza: ingresso Carri, in Piazzale del Verano; ingresso Scalo San Lorenzo, altezza Largo Passamonti; ingresso Crociate in via Tiburtina, altezza piazza delle Crociate; ingresso Portonaccio in via Tiburtina, altezzavia di Portonaccio. Si potrà accedere inoltre con le auto fino al 4 novembre. Potenziato anche il servizio navetta gratuito, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, con 21 fermate.



Dall'1 al 4 novembre sarà istituito anche un percorso aggiuntivo per l'area Pincetto. Per maggiori informazioni, comunque, è possibile contattare il call center dei cimiteri capitolini al numero 06.492.36.331/2/3/4 (da lunedì a giovedì 8.30-15 e venerdì 8.30-13.30, festivi esclusi).

