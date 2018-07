Roma, il grido di dolore dei Municipi: «Siamo senza mezzi e fondi»

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel X Municipio, le criticità maggiori si registrano lungo la via del Mare, sull'Ostiense e sulla Cristoforo Colombo. Parola dell'assessore pentastellato all'Ambiente Alessandro Ieva. In centro storico il quartiere di Prati è zona rossa: a rischio crollo gli alberi e i rami di molte strade, da viale delle Milizie a tutti i lungotevere. Sulla Prenestina basta una folata in più di vento, anche in assenza di pioggia, che la giunta del grillino Giovanni Boccuzzi trema: «Ci appelliamo alla speranza dice il...