Roma, il film su Michelangelo trasmesso nel carcere di Rebibbia

Giovedì 18 ottobre arriva nel carcere di Rebibbia il film d'arte Michelangelo-Infinito, in occasione del primo dei quattro appuntamenti del progetto Liberi nell'Arte quando l'arte incontra la realtà carceraria

. Lo comunica attraverso una nota Sky, produttore con Magnitudo Film della pellicola, distribuita da Lucky Red. Il documentario è dedicato alla vita e alle opere del genio assoluto dell'arte universale e verrà proiettato nel penitenziario femminile, alla presenza del protagonista Enrico Lo Verso.



L'iniziativa è stata avviata in seguito a un'udienza privata, durante la quale Papa Francesco ha invitato Sky a portare i film d'arte nelle carceri di tutto il mondo per trasmettere un messaggio di bellezza e di speranza ai detenuti. Non ha nascosto la sua soddisfazione per il progetto anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: «Non ho avuto il minimo dubbio nel sostenere questa iniziativa che si pone in perfetta sintonia con quanto sto cercando di portare avanti da quando mi sono insediato. Credo fortemente nel valore sociale e rieducativo dei progetti di inclusione basati sull'arte, la cultura, lo sport, la formazione».

