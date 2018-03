Buche e crateri, il Campidoglio arruola anche i vigili: 300 agenti a guardia delle voragini

di Lorenzo de Cicco

Arrivano i nostri (vigili). Per piantonare le famigerate buche spuntate un po' ovunque dopo il grande gelo di fine febbraio, il Campidoglio ha chiesto alla Municipale di raddoppiare il contingente di pizzardoni per i crateri. Il comando generale ha già allertato i suoi uomini: quasi 300 saranno impiegati, ogni giorno, a fare la guardia alle voragini, a stilare rapporti per il dipartimento Lavori pubblici o per i municipi, a saettare da una parte all'altra dell'Urbe per rincorrere gli sfarinamenti del bitume - anche...